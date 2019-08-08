Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер ТирниSoccer.ru вчера в 17:17
"Арсенал" намерен совершить последнюю покупку на флажке трансферного окна. "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
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Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Тирни подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 17:57
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Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Футбол
ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»
ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Политика
СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
Соединенные Штаты и ряд стран Европы обсуждают проект трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который будет поставлять газ в ЕС из Восточного Средиземноморья, пишет Ефтимис Ангелудис — журналист немецкого издания Junge Welt.
Обновлено в 10:35
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу
В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Космос
Ученым удалось одновременно открыть 39 массивных галактик
Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Наука
Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия
Обновлено 06 августа в 07:33
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Политика
Жээнбеков обвинил Атамбаева в нарушении Конституции Кыргызстана
"Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", — отметил Жээнбеков.
Обновлено в 04:01
Игры
Trine 4: The Nightmare Prince выйдет 8 октября
Обновлено в 09:22