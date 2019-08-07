Футбол

«Арсенал» согласовал контракт с защитником «Ювентуса» РуганиМК-Спорт 06:39

Отмечается, что «Арсенал» может взять защитника в аренду на два года с обязательством выкупа за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе туринцев провел 15 матчей в чемпионате Италии и стал автором двух голов. В 2015 году Ругани перешел в «Ювентус» из «Эмполи».
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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Ругани

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Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

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«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

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«Арсенал» согласовал личный контракт с защитником «Ювентуса» Ругани

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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Ругани

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«Арсенал» согласовал трансфер Ругани

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