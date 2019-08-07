Отмечается, что «Арсенал» может взять защитника в аренду на два года с обязательством выкупа за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе туринцев провел 15 матчей в чемпионате Италии и стал автором двух голов. В 2015 году Ругани перешел в «Ювентус» из «Эмполи».

Спорт день за днем

Политика Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Общество Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.

Происшествия В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Здоровье В Курск приехал главный онколог страны В регион приехал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Политика Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана.

Авто Новая Hyundai Sonata появится в России с одним мотором Компания Hyundai получила в России одобрение типа транспортного средства на седан Hyundai Sonata нового поколения.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.

Политика Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2» Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.