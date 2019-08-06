Футбол
«Арсенал» согласился отпустить Косельни в «Бордо» за € 5 млнЧемпионат 04:45
Французский защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни, вероятно, продолжит карьеру на родине. Как сообщает The Telegraph, следующим клубом 33-летнего футболиста может стать «Бордо». «Канониры» согласились отпустить игрока за £ 4,6 млн (€ 5 млн).
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