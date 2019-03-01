Футбол
Стадион тульского «Арсенала» допустили до проведения матчей РПЛИнтерфакс-Спорт 11:35
Следующий матч в Туле "Арсенал" проведет 16 марта с красноярским "Енисеем". Ранее сообщалось, что из-за плохого состояния газона на стадионе из Тулы в Грозный был перенесен матч 18-го тура "Арсенал" - ЦСКА. Также комиссия РФС не разрешила "Арсеналу" провести кубковый матч 6 марта с "Оренбургом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Футбол
«Реал» объявил о возвращении Зидана на пост главного тренера
Обновлено в 13:37
Происшествия
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе
В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления
В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 12:26
Общество
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ
Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Аресты участников «Нового величия» продлили на три месяца
Мосгорсуд в понедельник продлил аресты фигурантов дела «Нового величия».
Обновлено в 12:36
Политика
Названа ориентировочная дата решения по делу скифского золота
«Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о скифском золоте», — написал он в Facebook.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Политика
Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России
Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 12:04
Экономика
Через Промсвязьбанк отмыто $350 млн
Сегодня, 11 марта 2019 года, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что через ПАО «Промсвязьбанк» было отмыто $350 млн.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Москве задержали мать девочки, оставленной без присмотра в квартире
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Индонезия вслед за Китаем приостановила полеты Boeing 737 Max 8
Власти Индонезии в понедельник, 11 марта, приняли решение о приостановке полетов самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета в воскресенье.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Эквадоре разбился самолет с кокаином
Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Политика
Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире
Обновлено в 11:58
Политика
Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка
Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Политика
Аль Бано попал в украинский черный список
Украинкий минкульт после обращения службы безопасности Украины внес итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Политика
МИД Австрии вызвал посла Украины
Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Транспорт
Метро до Пулково могут построить по концессии
Метро до аэропорта Пулково могут построить по концессии.
Обновлено в 13:22
Экономика
Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за час выросли на 50%
По данным Московской биржи, сегодня акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала дня выросли на 50%.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Ахмат» и «Урал» обменялись голами
Программу 19 тура российской премьер-лиги продолжился в Грозном, где местный "Ахмат" принимал "Урал" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:33
Кино
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»
Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Подрывник дома в Ижевске отправлен на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии приговорил Александра Копытова, который устроил взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ижевске, к принудительному лечению.
Обновлено в 13:46
Хоккей
Хоккеист Панарин выступил против российских властей
Обновлено в 07:31
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады
Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Культура
Дмитрий Назаров ответил на сообщения о своей госпитализации
Обновлено в 11:25
Политика
Эстония может заявить права на российские земли
Ранее заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна либо отдать город Эстонии, либо заплатить использование этой территории.
Обновлено в 11:31