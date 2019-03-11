Футбол

«Арсенал» сможет принять «Енисей» в ТулеЕвро-футбол.ру вчера в 11:20

Комиссия российской Премьер-лиги допустила поле стадиона тульского "Арсенала" к проведению матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Таким образом, "Арсенал" сможет принять "Енисей" в Туле 16 марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В РПЛ допустили стадион «Арсенала» к матчам чемпионата России

Матч ТВвчера в 11:33

РПЛ допустила стадион тульского «Арсенала» к проведению матчей

Sports.ruвчера в 11:55

Стадион «Арсенал» в Туле допущен к проведению матчей чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 11:21

Матч «Арсенал» - «Енисей» пройдет в Туле

Спорт71вчера в 11:18

Стадион «Арсенала» допущен к проведению матчей премьер-лиги

Советский спортвчера в 11:27

В РПЛ допустили стадион «Арсенала» к матчам чемпионата России

Sportbox.RUвчера в 11:33

Тульское поле больше не самое проблемное. Там разрешили играть в футбол

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Происшествия

Авиационные власти США потребовали модернизации систем Boeing 737 MAX

Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.
Обновлено в 00:46
Политика

В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Обновлено в 00:44
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Общество

Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ

Коммунальные услуги большинству россиян обходятся в два раза дороже.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Обновлено вчера в 20:01
Политика

ФРГ оставляет Украину без транзита газа, заявили в «Нафтогазе»

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Германия оставляет Украину без транзита российского газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:29
Происшествия

У берегов Китая 12 человек пропали без вести после столкновения судов

Обновлено в 00:25
Происшествия

Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке

Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

WSJ узнала о готовящихся санкциях США против «Северного потока – 2»

Американская газета The Wall Street Journal узнала, что Вашингтон готовится к ведению санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено вчера в 08:08
Общество

Британка после инсульта начала говорить по-русски

Невероятный случай произошёл в Ливерпуле, когда британка после инсульта начала говорить с русским акцентом.
Обновлено 10 марта в 04:25
Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Названы страны с самым чистым воздухом

В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:29
Общество

Более 70% родителей в России поддержали наличие дресс-кода в школах

Более 70% российских родителей поддержали наличие обязательного дресс-кода в школах.
Обновлено в 00:00
Общество

Администрация «Вконтакте» подтвердила, что удаляет у пользователей фото надгробия с именем Владимира Путина

Обновлено вчера в 19:03
Космос

Названа возможная дата падения на Землю советской межпланетной станции

Межпланетная станция, которую СССР запустил к Венере, упадет в любом регионе мира в начале — середине 2020-х годов.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе

Обновлено вчера в 07:41
Энергетика

Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса

Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны в ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод»

Обновлено вчера в 05:46
Хоккей

Дубль и передача Свечникова принесли «Каролине» победу над «Колорадо»

«Каролина Харикейнз» обыграла «Колорадо Эвеланш» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Женщина отрезала себе руку ради страховки в Словении

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради страховки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:41
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Зидан обрадовался возвращению в «Реал»

Французский тренер Зинедин Зидан прокомментировал возвращение на пост главного тренера мадридского «Реала».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Дочь Глушкова обратилась к британцам с просьбой помочь в расследовании убийства ее отца

Дочь российского предпринимателя Николая Глушкова, год назад найденного мертвым в Лондоне, обратилась к гражданам Великобритании с просьбой помочь следствию найти убийцу своего отца.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Иностранного дебошира сняли с рейса в Оренбурге

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Оренбурга сняли с рейса 37-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное