Футбол
«Арсенал» с «Нефтчи» сыграет в красной формеSoccer.ru 03:49
Пресс-служба "оружейников" сообщает, что российская команда сегодня сыграет в красной форме, соперники - в черно-белой. 😃Сегодня оружейники сыграют в красной форме, "Нефтчи" - в черно-белом. ❤💛 Болеем за наших ❤💛 Сегодня.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Экономика
Госдума разрешила тиражировать модель экосистемы «Сколково»
Закон о тиражировании модели инновационной экосистемы «Сколково» Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
Обновлено в 06:31
Политика
Атамбаев рассказал о встрече с Путиным
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что внутренние проблемы киргизские граждане будут решать сами, несмотря на дружеские отношения с РФ.
Обновлено в 07:02
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Здоровье
Аспирин назвали смертельно опасным
По мнению специалистов, лекарство может быть смертельно опасным.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Тяжесть в пояснице и запор могут быть симптомами миомы матки
«Если боли в животе сопровождаются тяжестью в пояснице, запором, болезненными ощущениями во время полового акта или менструации, то это с большой вероятностью указывает на миому», - такой ответ на вопрос дал доктор Крис Стил.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Захарова уличила журналиста BBC в грубом искажении слов Путина
Журналист британской телекомпании BBC Уилл Грант исказил слова президента России Владимира Путина, приписав ему цитату госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 10:21
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена
Начало продаж новинки в России запланировано на август 2019 г. Honor 20 Pro будет доступен по рекомендованной розничной цене 34990 руб. в официальном интернет-магазине бренда и в магазинах партнеров со 2 августа.
Обновлено в 06:24
Энергетика
Sberbank CIB: стоимость акций Polymetal может вырасти до 14,2 доллара
Прогноз Sberbank CIB составлен с учетом того, что в следующем году стоимость золота будет находиться в районе 1,4 тыс. долларов за унцию, что ниже текущего спотового уровня.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind получил повреждения. Пассажирский лайнер задело самоходным трапом.
Обновлено в 07:00
Общество
Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России
Новые правила продажи молочной продукции в России вступили в силу 1 июля.
Обновлено в 04:21
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Происшествия
Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду
Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Транспорт
Строительство балочного моста в Мневниковской пойме вышло на финишную прямую – Собянин
Строительство балочного моста в Мневниковской пойме через шлюз №9 Канала имени Москвы находится в завершающей стадии.
Обновлено в 06:28
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39