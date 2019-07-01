Пресс-служба "оружейников" сообщает, что российская команда сегодня сыграет в красной форме, соперники - в черно-белой. 😃Сегодня оружейники сыграют в красной форме, "Нефтчи" - в черно-белом. ❤💛 Болеем за наших ❤💛 Сегодня.

«Арсенал» с «Нефтчи» сыграет в красной форме

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