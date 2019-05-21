Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуRT на русском 06:52
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
США ввели санкции против трех организаций из России
Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Экономика
Заявка на создание СП в сфере e-commerce поступила в ФАС
Ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с Alibaba, «МегаФоном» и Mail.Ru Group поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Обновлено в 10:38
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области задержали
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша задержали в рамках уголовного дела.
Обновлено в 05:09
Экономика
Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России
Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.
Обновлено в 12:15
Общество
Депутат Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза»
Депутат думы Екатеринбурга Григорий Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза», пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Обновлено в 11:35
Интернет
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram
В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке
Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
Обновлено в 09:29
Театры
Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета
Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Сборная России прибыла на арену, где сыграет со Швецией
Подопечные Ильи Воробьёва уже прибыли на арену, где разыграют первое место в группе В. Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.
Обновлено в 12:35
Политика
Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск).
Обновлено в 12:40
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Врачи рассказали, можно ли пить чай после алкоголя
Обновлено в 07:48
Космос
Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса
Обновлено в 12:26
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш.
Обновлено в 12:06
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Музыка
Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян
Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
Спорт
Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»
Французский велогонщик Арно Демар из команды Groupama - FDJ стал победителем десятого этапа многодневки "Джиро д'Италия".
Обновлено в 12:31