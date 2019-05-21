«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуRT на русском 06:52

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

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