Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуRT на русском 06:52
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
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Российский рынок акций установил исторический рекорд
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Политика
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Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
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Общество
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Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
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Электродепо московского метро построят в столичном районе Лефортово вместо двух самовольно возведенных зданий.
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В МВД заявили о снижении уровня жизни полицейских
Замглавы МВД Аркадий Гостев заявил, что уровень жизни российских полицейских понизился.
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Политика
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Убийство комбата ДНР попало на видео
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Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
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Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
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Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
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