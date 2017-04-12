Футбол
«Арсенал» разгромно проиграл «Лестеру»LiveSport.ru 09:17
|8′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Онийнье Ндиди
|13′
|36′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|46′
Алекс Ивоби
Лоран Косельни
Онийнье Ндиди
Харви Барнс
|46′
Юри Тилеманс
|59′
|64′
Сократис Папастатопулос
Рикарду Перейра
|65′
Бенджамин Чилуэлл
|70′
|73′
Генрих Мхитарян
Маттео Гендузи
|79′
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
Хамза Чоудури
Нампалис Менди
|79′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
|86′
Джейми Варди
|86′
Джейми Варди
|90′+5′
|69%
|Владение мячом
|31%
|84%
|Процент точных передач
|64%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|11
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|8
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|13
|13
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
7
Грэй
19
Барнс
21
Тилеманс
24
Менди
10
Мэддисон
9
Варди
2 ×
19
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
20
Мустафи
5
Папастатопулос
31
Колашинац
29
Гендузи
11
Торрейра
34
Джака
6
Косьельни
14
Обамеянг
49
Нкетиа
Арсенал
Расстановка 4‑4‑2
В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0. На 59-й минуте «Лестер» вышел вперед благодаря голу Юри Тилеманса.
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