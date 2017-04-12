Футбол

«Арсенал» разгромно проиграл «Лестеру»LiveSport.ru 09:17

Лестер — Арсенал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
8′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Онийнье Ндиди
13′
36′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Алекс Ивоби
Лоран Косельни
Онийнье Ндиди
Харви Барнс
46′
Юри Тилеманс
59′
64′
Сократис Папастатопулос
Рикарду Перейра
65′
Бенджамин Чилуэлл
70′
73′
Генрих Мхитарян
Маттео Гендузи
79′
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
Хамза Чоудури
Нампалис Менди
79′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
86′
Джейми Варди
86′
Джейми Варди
90′+5′
В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0. На 59-й минуте «Лестер» вышел вперед благодаря голу Юри Тилеманса.
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