Футбол

«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»
Матч ТВ
15:00

Милан — Ф91 Дюделанж
5 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
19′
Доминик Штольц
Патрик Кутроне
21′
39′
Доминик Штольц
49′
Давид Тюрпель
Ален Халилович
Сусо
52′
Андреа Бертолаччи
Хосе Маури
58′
Кристиан Сапата
59′
Штелвиу
66′
Хакан Чалханоглу
71′
72′
Давид Тюрпель
75′
Штелвиу
Марио Покар
Том Шнель
78′
Патрик Кутроне
Фабио Борини
80′
80′
Доминик Штольц
Леван Кения
Фабио Борини
81′
87′
Брайан Мелисс
87′
Данел Синани
Николас Перес
«Ворскла» дома пропустила три безответных мяча от «Арсенала» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Забитыми мячами отметились нападающий Эмил Смит-Роу, Джозеф Уиллок и Аарон Рэмси с 11-метровой отметки. В другом матче группы Е «Спортинг» разгромил «Карабах».
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«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»

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