Футбол
Якуб Жезничак
|4′
Вильд-Дональд Герье
|4′
|5′
Бас Дост
Абделла Зубир
|14′
|20′
Бруну Фернандеш
Гара Гараев
|25′
|28′
Бруну Фернандеш
|33′
Нани
Махир Мадатов
|40′
Мичел Мадера
|43′
Симеон Славчев
|49′
|65′
Абдулай Диаби
Симеон Славчев
Филип Озобич
|71′
|71′
Бас Дост
Жоване Кабрал
|74′
Бруну Гашпар
Тьерри Коррея
|75′
Бруну Фернандеш
|79′
Нани
Карлуш Мане
|82′
Абдулай Диаби
Араз Абдуллаев
Джон Деларж
|82′
Карабах
Расстановка 4‑3‑3
1
Хадльдоурссон
5
Медведев
52
Резничак
14
Садыгов
77
Герье
19
Озобич
2
Гараев
8
Мишель
11
Мадатов
28
Деларж
17
Зубир
40
Рибейро
95
Коррея
6
Алмейда Пинту
4
Коатес
5
Джефферсон
37
Вендел
86
Гудель
8
Фернандеш
2 ×
23
Диаби
2 ×
77
Кабрал
18
Мане
Спортинг
Расстановка 4‑3‑3
Ворскла на своем поле крупно проиграла лондонскому Арсеналу - 0:3. В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41). В другом матче группы E Спортинг в гостях разгромил Карабах - 6:1.
Советский спортвчера в 14:46
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