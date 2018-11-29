Футбол
«Ворскла» дома пропустила три безответных мяча от «Арсенала» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Забитыми мячами отметились нападающий Эмил Смит-Роу, Джозеф Уиллок и Аарон Рэмси с 11-метровой отметки. В другом матче группы Е «Спортинг» разгромил «Карабах».
Матч ТВвчера в 15:00
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