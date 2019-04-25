Футбол

«Спартак» крупно проиграл тульскому «Арсеналу»Вести.Ru вчера в 15:14

В матче 25-го тура российской премьер-лиги "Арсенал" на поле домашнего стадиона в Туле разгромил московский "Спартак". Оружейники отправили в ворота столичной команды три безответных мяча.
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Фарфан-тюльпан, два лица «Краснодара», Широков vs Хохлов, еще раз Сухарян и бывший «трамвай» Мирзов. 5 вопросов по итогам тура

Матч ТВ02:00

Новости Тулы: «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 3:0

Тульская служба новостей04:21

«Спартак» потерпел крупное поражение от «Арсенала», проиграв тульскому клубу второй раз в сезоне

Sport24.ruвчера в 15:22

«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в Туле

Советский спортвчера в 15:21

«Арсенал» победил «Спартак» в Туле

Газета.Ruвчера в 15:20

Тульский «Арсенал» разгромил «Спартак». LIVE со стадиона

Тульские новости01:30

Горлопаны на трибуне и взгляд Кононова. Яркие фото разгрома «Спартака»

Чемпионат02:30
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Обновлено в 06:20
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Авто

В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Игры

Новый трейлер долгожданной игры «Rage 2» посвятили оружию

Обновлено 24 апреля в 18:58
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 04:07
Футбол

Кононов объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Арсенала»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему команда проиграла тульскому «Арсеналу» с разгромным счётом.
Обновлено в 00:30
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Культура

Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта

Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Общество

Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче

Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Общество

В Новосибирске скончался Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Обновлено в 04:16
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом

Славу возмутила позиция Ксении Собчак в отношении небольших залов, ведь, по ее словам, не все города России обладают огромными холлами.
Обновлено в 05:29
Политика

Текслер уволил Евгения Тефтелева

Напомним, Евгений Тефтелев был назначен главой администрации Челябинска в 2014 году.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Музыка

Группа Rammstein выпустила новый клип

Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Политика

Путин назвал итоги выборов на Украине полным провалом Порошенко

Лидер Российской Федерации заявил, что результат выборов и голосование избирателей говорит об абсолютном провале политики президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Как отмечается, встреча состоялась 24 апреля. По данным издания, Зеленский и Гройсман провели переговоры в офисе "Квартала".
Обновлено в 04:42
Авто

Уникальный шутинг-брейк Chevrolet Corvette выставили на продажу

На онлайн-аукционе eBay продают Chevrolet Corvette в кузове шутинг-брейк, построенный в единственном экземпляре дизайнером машинок Hot Wheels Гарри Брэдли.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о взятках

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, который подозревается в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:00
Футбол

Николай Комличенко: расстались с ФК «Краснодар» в хороших отношениях

Обновлено в 01:22
Здоровье

Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов

Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
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