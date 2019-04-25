«Арсенал» разгромил «Спартак» в ТулеМИР 24 15:28

Московский «Спартак» в Туле уступил местному «Арсеналу» со счетом 0:3, причем все голы были забиты уже к 37-й минуте, передает «МИР 24». Счет на 6-й минуте открыл Эванс Кангва.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

Баскетбол Майки Леброна Джеймса — самые продаваемые в НБА, Дончич вошёл в топ-15 Претендент на звание лучшего новобранца лиги баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в топ-15 игроков, чьи майки стали самыми продаваемыми в сезоне.

Политика Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Общество Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте» В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Общество Охранные археологические мероприятия по проекту галереи оценили в 12,5 млн рублей Охранные археологические мероприятия по проекту галереи оценили в 12,5 млн рублей Проект строительства нового здания Пермской художественной галереи получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и краевой инспекции по охране памятников.

Политика Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Космос На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.

Политика Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Наука Детектор темной материи измерил редкий распад атома во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Кино Стали известны размеры гонораров актеров из «Мстителей» Стали известны размеры гонораров актеров, исполняющих роли супергероев из киновселенной Marvel.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Происшествия Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Общество Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить Новый законопроект о скидке в 70% за досрочную оплату штрафов ГИБДД готовит группа депутатов от ЛДПР, передает ИА "НСН".

Шоу-бизнес Анастасия Макеева снялась обнаженной Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.