Футбол

«Арсенал» разгромил «Спартак» в ТулеМИР 24 15:28

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Московский «Спартак» в Туле уступил местному «Арсеналу» со счетом 0:3, причем все голы были забиты уже к 37-й минуте, передает «МИР 24». Счет на 6-й минуте открыл Эванс Кангва.
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