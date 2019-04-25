Футбол
«Арсенал» разгромил «Спартак» в ТулеМИР 24 15:28
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Игорь Горбатенко
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Резиуан Мирзов
|37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
|46′
Сергей Ткачев
|57′
|59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
|59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
|60′
|75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
|90′+2′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
7
Берхамов
70
Костадинов
14
Хагуш
17
Аджоев
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
8
Глушаков
15
Глушенков
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Московский «Спартак» в Туле уступил местному «Арсеналу» со счетом 0:3, причем все голы были забиты уже к 37-й минуте, передает «МИР 24». Счет на 6-й минуте открыл Эванс Кангва.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Более 30 тысяч человек покинули дома из-за боев в Триполи
Свыше 30 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий в Триполи, судьба тех, кто проживает на границе боевых действий, вызывает беспокойство, говорится в заявлении Международного Комитета Красного Креста (МККК), распространенном в четверг.
Обновлено в 06:09
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Игры
Transport Fever 2 готовится к релизу
Обновлено в 13:55
Политика
Началось заседание Совбеза ООН по паспортам для Донбасса
Ранее президент России Владимир Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Игры
Авторы Apex Legends отложили будущие Titanfall ради поддержки королевской битвы
Обновлено в 18:28
Политика
Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. 26-27 апреля он примет участие во 2-м международном форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено в 09:08
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 05:01
Футбол
«Реал» потерял очки в матче чемпионата Испании по футболу с «Хетафе»
"Хетафе" и "Реал" не выявили победителя в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 17:32
Гаджеты
Внешние USB-диски мешают обновлению Windows 10
Проблема проявляется при подключённом USB-накопителе или карте памяти формата SD.
Обновлено в 06:53
Политика
Пентагон назвал поставки С-400 Турции «стратегической уловкой» Москвы
Ранее госсекретарь Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 17:58
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Наука
Ученые разработали первый самоуправляемый дрон-хирург сосудов
Ученые разработали первый самоуправляемый дрон-хирург сосудов.
Обновлено в 18:13
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Гаджеты
Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током
Компания Аррlе объявила об отзыве произведённых ею адаптеров, предназначенных для сетевых розеток, которые используются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре, пишет ТАСС.
Обновлено в 18:01
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Политика
МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов в Донбассе с действиями нацистов
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, указ российского президента Владимира Путина о предоставлении по упрощенной схеме гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нарушает целостность и суверенитет Украины.
Обновлено в 18:40