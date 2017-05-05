Футбол
«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:54
"Арсенал" в гостях разгромил "Оренбург" (3:0) в матче 26-го тура молодежного первенства команд РПЛ. Авторами голов стали: нападающий туляков Гурам Аджоев, полузащитник Ярослав Ивакин и форвард Артем Максименко . "Оренбург" занимает 15-е место с 15 очками в турнирной таблице первенства.
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Обновлено в 03:40
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Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
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Обновлено в 07:08
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В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
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