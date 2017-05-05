Футбол

«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:54

"Арсенал" в гостях разгромил "Оренбург" (3:0) в матче 26-го тура молодежного первенства команд РПЛ. Авторами голов стали: нападающий туляков Гурам Аджоев, полузащитник Ярослав Ивакин и форвард Артем Максименко . "Оренбург" занимает 15-е место с 15 очками в турнирной таблице первенства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» разгромил «Оренбург» в матче молодежного первенства России

РИА Новости06:21

«Арсенал» разгромил «Оренбург» и поднялся на 3-е место в молодёжном первенстве

Чемпионат05:55

Молодежная команда «Арсенала» разгромила сверстников из «Оренбурга»

Матч ТВ06:00

«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве

Sport24.ru06:14

«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:54

Молодежка «Арсенала» на выезде обыграла сверстников из «Оренбурга»

Тульская служба новостей06:12

Молодежная команда тульского «Арсенала» обыграла «Оренбург»

Тульские новости06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Обновлено в 03:24
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Политика

Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не проводил рабочих встреч с представителями украинского и иностранного бизнеса и политики, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 13:14
Происшествия

«Проверял мощность оружия»: в Тюмени расстреляно маршрутное такси

В Тюмени мужчина из хулиганских побуждений расстрелял из пневматического пистолета стёкла маршрутного такси с пассажирами.
Обновлено в 07:06
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Авто

Начало продаж автомобилей Aurus откладывается

Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Мещанский суд Москвы приговорил отца «полковника-миллиардера» из МВД Виктора Захарченко к четырем годам колонии со штрафом 800 тыс. руб. за растрату 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).
Обновлено в 06:19
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Игры

Фаталити за всю историю Mortal Kombat показали в одном видео

Обновлено в 00:50
Политика

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Хоккей

Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака

Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Политика

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено вчера в 05:11
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
Обновлено в 03:29
Политика

Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса

Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Общество

Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке

Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
Обновлено в 07:16
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

МВД Грузии в понедельник сообщило, что колонну российских байкеров не пустили на территорию страны.
Обновлено в 07:21
Общество

До 18 градусов тепла ожидается в Москве 9 мая

Температура воздуха будет держаться на уровне 15-18 градусов, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:01
Футбол

Савичев: сохранить прописку в элите будет нереально

Все игроки команды понимают, что сохранить прописку в премьер-лиге будет нереально.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Экономика

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.
Обновлено в 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти

Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное