Футбол

«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовМатч ТВ 20:27

В американском городе Шарлотт прошел матч Международного кубка чемпионов, в котором «Арсенал» обыграл «Фиорентину». Встреча закончилась победой лондонского клуба со счетом 3:0. В составе "Арсенала" дубль записал на свое имя Эдвард Нкетиа, еще один мяч забил Джозеф Уиллок.
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Дубль Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной» на Международном кубке чемпионов

Sport24.ru20:17

«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов

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«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов

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