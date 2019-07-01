В американском городе Шарлотт прошел матч Международного кубка чемпионов, в котором «Арсенал» обыграл «Фиорентину». Встреча закончилась победой лондонского клуба со счетом 3:0. В составе "Арсенала" дубль записал на свое имя Эдвард Нкетиа, еще один мяч забил Джозеф Уиллок.

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