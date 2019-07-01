Футбол

«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовМатч ТВ вчера в 20:27

В американском городе Шарлотт прошел матч Международного кубка чемпионов, в котором «Арсенал» обыграл «Фиорентину». Встреча закончилась победой лондонского клуба со счетом 3:0. В составе "Арсенала" дубль записал на свое имя Эдвард Нкетиа, еще один мяч забил Джозеф Уиллок.
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Нкетиа помог «Арсеналу» победить «Фиорентину»

Все про Спорт ру02:57

Дубль Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной» на Международном кубке чемпионов

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«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов

Матч ТВвчера в 20:27

«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов

Sportbox.RUвчера в 20:27

Дубль Нкетиа и гол Уиллока — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Фиорентина»

Чемпионат00:09
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