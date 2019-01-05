Футбол
|11′
Джо Уиллок
|37′
Джо Уиллок
|56′
Сеад Колашинац
Крис Тэйлор
Харри Притчард
|62′
|64′
Эдвард Нкетиа
Александр Ляказетт
Марк Ховард
Кристофер Мафумби
|69′
|82′
Алекс Ивоби
|83′
Сеад Колашинац
Зек Медли
Арман Ньяндюйе
Стив Дэвис
|83′
|86′
Алекс Ивоби
Букайо Сака
Блэкпул
Расстановка 4‑3‑3
37
Мафумби
12
Ноттингем
2
Дэниэлс
5
О'Коннор
27
Бола
14
Притчард
8
Спиринг
25
Гай
7
Делфонзо
26
Дэвис
24
Фини
1
Чех
25
Дженкинсон
12
Лихтштайнер
5
Папастатопулос
47
Медли
15
Мэйтленд-Найлс
4
Эль-Ненни
59
Уиллок
2 ×
8
Рэмзи
87
Сака
9
Ляказетт
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии. В составе лондонской команды дублем отметился Джозеф Уиллок. На 11-й минуте мяч со штрафного «канониров» был пущен в штангу, но Уиллкок удачно подставил голову и переправил его в пустые ворота.
LiveSport.ruвчера в 15:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Уиллок – самый молодой игрок «Арсенала» с 2010 года, забивший в матче Кубка Англии
Sports.ruвчера в 13:03
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Политика
Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина
Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Post заявил, что приглашением Рогозина в США рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Центробанк анонсировал изменения по ОСАГО
К 2020 году в полисах ОСАГО может быть отменен территориальный коэффициент.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Мариуполе в жилом доме произошел взрыв
В одном из жилых домов в Мариуполе произошел взрыв, сообщает полиция Донецкой области Украины.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ
Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Таиланде перевернулся туристический автобус
Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Американские сенаторы признали Украину «неуправляемой проблемой»
В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено вчера в 17:34
Хоккей
Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею
Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет в девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
Обновлено вчера в 18:30
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Спорт
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Обновлено вчера в 14:16
Хоккей
Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019
По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Умер бывший глава Пентагона Браун
Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин
США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Правительство выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в Магнитогорске
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер
Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Хоккей
Костин: никого не хотел оскорбить, жест получился автоматически
После начала матча когда все гудели в мою сторону и в сторону России, у меня этот жест автоматически получился.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено вчера в 13:56
Религия
6 января православные отметят Рождественский сочельник
Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Спасенный в Магнитогорске 10-месячный Ваня Фокин снят с аппаратов искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно, сообщает РИА «Новости»со ссылкой официального представителя Минздрава России Максима Радецкого.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18