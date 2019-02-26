Футбол

«Арсенал» разбил «Борнмут» при результативной игре МхитарянаSoccer.ru 16:35

Арсенал — Борнмут
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Месут Озил
4′
Генрих Мхитарян
27′
30′
Лис Муссе
32′
Джошуа Кинг
Сократис Папастатопулос
36′
Лоран Косельни
47′
56′
Джордон Айб
Чарли Дэниэлс
Сеад Колашинац
Алекс Ивоби
57′
Пьер-Эмерик Обамеянг
59′
Генрих Мхитарян
Александр Ляказетт
64′
Лукас Торрейра
69′
70′
Адам Смит
Диего Рико
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
71′
77′
Чарли Дэниэлс
Александр Ляказетт
78′
80′
Райан Фрейзер
Сэм Сарридж
Лондонский "Арсенал" одержал уверенную победу над "Борнмутом" в матче 28-го тура АПЛ. Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян забил гол и сделал две результативные передачи. "Канониры" удерживают 4-е место в турнирной таблице, "Борнмут" же идет 12-м.
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