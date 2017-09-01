Футбол
«Арсенал» рассматривает возможность продажи ОзилаСоветский спорт 04:26
Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек
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Происшествия
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Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Заплыв через Керченский пролив впервые состоялся в 2018 году.
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Происшествия
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Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
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Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
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Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
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Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Политика
Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
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Наука
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 07:34
Экономика
Меньше половины российских врачей и учителей верят в рост зарплат
Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено в 07:35
Происшествия
Конфликт между отдыхающими и активистами организации «Лев против» произошел минувшей ночью в Москве
Обновлено в 08:02
Здоровье
Эксперты посчитали, сколько нужно отдыхать
В ходе исследования эксперты выяснили положительное влияние каникул на психологическое состояние и изменения поведения генов, в конкретном случае ген иммунной системы.
Обновлено в 06:08
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
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Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Два человека остаются в реанимации после ДТП в Приамурье
По данным медиков, еще один пострадавший ребенок - мальчик 14 лет - находится в хирургическом отделении, его состояние средней тяжести, еще четыре человека – 6-летний ребенок и трое взрослых - находятся в травмацентре Свободного.
Обновлено в 07:51