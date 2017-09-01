Футбол

«Арсенал» рассматривает возможность продажи ОзилаСоветский спорт 04:26

Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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СМИ: «Арсенал» готов продать Езила

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«Арсенал» желает продать Озила. Появился претендент

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«Арсенал» готов расстаться с Озилом

Газета.Ruвчера в 17:44

«Арсенал» открыт к продаже Озила

Чемпионатвчера в 17:03

«Арсенал» рассматривает возможность продажи Озила

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Спорт день за днемвчера в 13:59

Полузащитник «Арсенала» переедет в Чешме

Rusturkey.comвчера в 04:43
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При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек

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Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

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Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Заплыв через Керченский пролив впервые состоялся в 2018 году.
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Певица Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова

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Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
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Политика

Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
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Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Обновлено в 04:47
Наука

Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые

Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
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Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 07:34
Экономика

Меньше половины российских врачей и учителей верят в рост зарплат

Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено в 07:35
Происшествия

Конфликт между отдыхающими и активистами организации «Лев против» произошел минувшей ночью в Москве

Обновлено в 08:02
Здоровье

Эксперты посчитали, сколько нужно отдыхать

В ходе исследования эксперты выяснили положительное влияние каникул на психологическое состояние и изменения поведения генов, в конкретном случае ген иммунной системы.
Обновлено в 06:08
Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Происшествия

12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии

В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество

Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована

Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
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В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
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Два человека остаются в реанимации после ДТП в Приамурье

По данным медиков, еще один пострадавший ребенок - мальчик 14 лет - находится в хирургическом отделении, его состояние средней тяжести, еще четыре человека – 6-летний ребенок и трое взрослых - находятся в травмацентре Свободного.
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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