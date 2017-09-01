Футбол
«Арсенал» рассматривает возможность продажи ОзилаСоветский спорт 04:26
Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Политика
Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Обновлено в 04:47
Происшествия
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Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы
Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
Общество
«Это тайга, а не Манежная площадь»
Кто и почему протестует против московского мусора в Архангельской области и Коми Мэрия Москвы планирует к 15 июня завершить подготовительные работы для строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области, недалеко от границы с Коми.
Обновлено в 05:45
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Обновлено в 03:36
Общество
Новогодние каникулы для россиян станут короче
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же — в прошлом году.
Обновлено вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Депрессия, запрещенные вещества, мафия: что на самом деле убило Мэрилин Монро
Монро с юных лет страдала от тяжелой депрессии, пытаясь спастись не только при помощи квалифицированных специалистов, но и сильнодействующих психотропных веществ.
Обновлено в 02:00
Общество
Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
Шведская эко-активистка 16-летняя Грета Тунберг, которая была номинирована на Нобелевскую премию мира за свою деятельность по спасению климата, год не будет ходить в школу, ради того, чтобы добраться до США без использования самолетов, пишет Dagens Nyheter.
Обновлено в 05:51
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Авто
Dritev 2019: NSK покажет компоненты для электромобилей
Компания NSK представит на международном конгрессе Dritev 2019 в Бонне новые компактные системы привода для электромобилей.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Хоккей
Хоккеист Григорьев заключил контракт с московским «Динамо»
Бывший защитник столичного "Спартака" Михаил Григорьев подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
Обновлено в 04:11
Авто
Назван ТОП-5 способов реальной экономии топлива
Существует ряд бесполезных и даже вредных способов мнимой экономии, однако сегодня «Автоновости дня» расскажут о ТОП-5 реальных способов уменьшить расход топлива, одобренных экспертами и реально работающих на практике.
Обновлено в 01:00
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Наука
В организме нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака
В организме медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено вчера в 15:34