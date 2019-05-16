Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в БакуТелеканал 360° 06:50

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку. Решающий матч турнира пройдет в столице Азербайджана 29 мая, в нем «Арсенал» сыграет с другой английской командой — «Челси».
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На плакате к финалу Лиги Европы поместили фотографию игрока, который уже не играет за «Арсенал»

Sport24.ru09:04

«Арсенал» раскритиковал УЕФА за выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы

Матч ТВ06:46

«Арсенал» недоволен проведением финала Лиги Европы в Баку

Sport.ru06:59

«Арсенал» подверг критике УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку

Чемпионат06:20

Британо-армянским фанатам «Арсенала» отказали в визе в Азербайджан

Soccer.ru04:09

«Арсенал» недоволен проведением финала Лиги Европы в Баку

Советский спорт07:36

Европейский скандал. Почему футбольная Англия недовольна финалом в Баку

Аргументы и Фактывчера в 08:18
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Общество

Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции

Верх-Исетский районный суд привлек к ответственности 21 человека. Всем им назначено наказание в виде ареста на срок от двух до 10 суток.
Обновлено в 03:34
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Общество

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России

Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Хоккей

Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Футбол

Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»

Обновлено в 11:12
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Здоровье

В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение

На базе Городской клинической больницы №4 (ГКБ №4) в Перми 15 мая открылось онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии.
Обновлено в 02:07
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Музыка

Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил дневную программу

Фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest объявил дневную программу.
Обновлено в 10:08
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
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