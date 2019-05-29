«Арсенал» проведёт сборы в Туле и АвстрииЧемпионат 06:02

«Канониры» проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш». Второй сбор пройдёт в Лиенце (Австрия) с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведёт три контрольные встречи, которые состоятся 29 июня, 2 и 6 июля.

«Арсенал» проведёт сборы в Туле и Австрии

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