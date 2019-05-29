Футбол
«Арсенал» проведёт сборы в Туле и АвстрииЧемпионат 06:02
«Канониры» проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш». Второй сбор пройдёт в Лиенце (Австрия) с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведёт три контрольные встречи, которые состоятся 29 июня, 2 и 6 июля.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
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Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
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Космос
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