Футбол
«Арсенал» проведёт сборы в Туле и АвстрииЧемпионат 06:02
«Канониры» проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш». Второй сбор пройдёт в Лиенце (Австрия) с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведёт три контрольные встречи, которые состоятся 29 июня, 2 и 6 июля.
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