Как и Черевченко, черногорец вернулся в наш элитный дивизион осенью и сейчас руководит Крыльями Советов. Это уже седьмой российский клуб в его карьере.

Футбол Футбол Виталий Мутко покинул пост президента РФС Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.

Футбол Футбол Бундеслига. «Байер» в гостях обыграл «Шальке-04» Встреча 16-го тура чемпионата Германии «Шальке» – «Байер» завершилась победой гостей со счетом 2:1. За клуб из Леверкузена забили Александар Драгович и Лукас Аларио.

Футбол Футбол «Арсенал» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».

Футбол Футбол 18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.

Футбол Футбол «Краснодар» хочет купить шведского полузащитника Руководство "Краснодара" проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику АИКа Кристофферу Ольссону.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера «Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.

Футбол Футбол «Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.

Футбол Футбол ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года.

Футбол Футбол Агент Рабио: «Уходом из „ПСЖ“ Адриен покупает себе свободу» Уходом из «ПСЖ» Адриен покупает себе свободу.

Футбол Футбол Де Брюйне стал героем сцен из фильма «Один дома» «В этом году Де Брюйне остался один дома», – подписало видеоролик агентство; его можно посмотреть ниже.

Футбол Футбол «Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона» Сразу три футболиста «Лиона» попали в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает Sport.es.

Происшествия Происшествия В Аргентине футболист избил судью за красную карточку

Футбол Футбол Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи» Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.