Футбол
«Арсенал» проведет сборы в АвстрииМК-Спорт 07:49
Первый сбор начнется 14 июня и пройдет две недели. Второй сбор, который пройдет в австрийском Лиенце состоится с 27 июня по 7 июля. Тульский клуб проведет три контрольные встречи в рамках австрийского сбора.
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