Футбол

«Арсенал» проведет сборы в АвстрииМК-Спорт 07:49

Первый сбор начнется 14 июня и пройдет две недели. Второй сбор, который пройдет в австрийском Лиенце состоится с 27 июня по 7 июля. Тульский клуб проведет три контрольные встречи в рамках австрийского сбора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» проведёт сборы в Туле и Австрии

Чемпионат06:02

«Арсенал» проведет сборы в Туле и Австрии

Советский спорт06:02

Тульский «Арсенал» приступит к тренировкам 14 июня

КП - Тула05:07

«Арсенал» проведет сбор в Австрии в межсезонье

Матч ТВ05:46

«Арсенал» выйдет из отпуска 14 июня. Туляки проведут два сбора

Спорт-Экспресс05:15

«Арсенал» проведет сбор в Австрии в межсезонье

РИА Новости05:11

Тульский «Арсенал» проведет сбор в Австрии

Sport24.ru05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Следствие выясняет причины смерти новорожденной девочки во Владимире

Эксперты устанавливают причину смерти новорожденной девочки, умершей во Владимире в условиях антисанитарии в квартире, где содержится более 10 кошек.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Здоровье

Врач-онколог: почему всероссийская диспансеризация провалится

Совет Федерации намерен добиваться предоставления россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня ежегодно для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:24
Политика

Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Спорт

Петерс выиграл 17-й этап на «Джиро д’Италия», Сиваков замкнул топ-30

Французский велогонщик Нанс Петерс, представляющий команду AG2R La Mondiale, стал победителем 17-го этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия».
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Музыка

В Севастополе завершился смотр-конкурс ансамблей Минобороны РФ

Концертные программы смотр-конкурса ансамблей песни и пляски Минобороны России значительно улучшились по сравнению с прошлым годом, особенно преуспели в этом ансамбли Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и ансамбль Железнодорожных войск.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

На Прохора Шаляпина совершено нападение

Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
Обновлено в 11:00
Футбол

Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать судебный иск в отношении действующего президента Джанни Инфантино и самой организации.
Обновлено в 10:12
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Космос

Илон Маск: спутники SpaceX Starlink не навредят земным астрономам

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту лишь небольшую часть спутников для будущего глобального интернет-сервиса Starlink, а уже поднимаются вопросы о том, что космические аппараты станут помехой астрономам, наблюдающим за звездами с Земли.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Опубликовано видео горящего корабля на бывшем заводе Порошенко

Очевидцы произошедшего опубликовали видео пожара на пирсе предприятия.
Обновлено в 07:10
Политика

Трамп примет решение о продлении договора СНВ-3 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли США продлевать действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в 2020 году.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное