Футбол
«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге ЕвропыСоветский спорт 02:13
Арсенал сыграет с Нефтчи в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Эта игра станет первой в истории для тульского клуба в еврокубках.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Подмосковье задержана банда Олега Черного
Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
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В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Экономика
Состояние Антипинского НПЗ оценивается руководством «на 3+»
Генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов оценивает его состоя ние «на 3+» по пятибалльной шкале. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
«Морской охотник» Ту-142 станет грозным оружием против НАТО
Сверхдальний самолет В Российской Федерации сегодня проходит модернизацию сверхдальний противолодочный самолет Ту-142 после использования его в военной операции на территории Сирийской Арабской Республики (САР).
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Во второй половине 2019 должно быть продано 75 млн iPhone
Поставщики комплектующих для смартфонов iPhone планируют выпустить во второй половине этого года детали для 75 млн смартфонов iPhone.
Обновлено в 03:34
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
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Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Происшествия
Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»
Обновлено в 04:20
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:20
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Наука
Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском
Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Разогнанная AMD Radeon RX 5700XT обошла GeForce RTX 2080 в 3DMark
Видеокарты AMD обычно неплохо разгоняются.
Обновлено в 03:54
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
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Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Технологии
«Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса
«Эвотор» и процессинговая компания United Card Services (UCS), объявили о запуске совместного эквайрингового продукта для малого бизнеса.
Обновлено в 04:28
Авто
Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах
Фанат автотуризма Стив Норт обратился в тюнинг-ателье MS-RT с эксклюзивным заказом — он захотел получить уникальный Ford Transit Custom с нотками спортивности.
Обновлено вчера в 13:45
Интернет
Google Фото используют более 1 миллиарда пользователей
Популярный сервис Google Фото получил одно из первых мест по посещаемости среди пользователей корпоративных сервисов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Полиция Ленинградской области раскрыла убийство 14-летней давности
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России [по Санкт-Петербургу и Ленинградской области], уголовного розыска Лужского района и следственного отдела по города Луга СУ СК задержали 35-летнего неработающего жителя Всеволожска по подозрению в данном преступлении", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39