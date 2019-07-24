Арсенал сыграет с Нефтчи в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Эта игра станет первой в истории для тульского клуба в еврокубках.

«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге Европы

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