Футбол
«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге ЕвропыСоветский спорт 02:13
Арсенал сыграет с Нефтчи в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Эта игра станет первой в истории для тульского клуба в еврокубках.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Наука
У берегов Литвы обнаружили древний затонувший лес
Ученые из Клайпедского университета (Литва), проводя сканирование дна Балтийского моря на шхуне «Брабандер», обнаружили у побережья поселка Юодкранте, располагающегося на Куршской косе, область с остатками древних затопленных деревьев.
Обновлено 23 июля в 13:46
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Финансы
Доля нерезидентов в 20-летних ОФЗ составила 49%
По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая.
Обновлено в 05:48
Авто
С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA
Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.
Обновлено в 04:38
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
74-летняя россиянка утонула в Черногории
На черногорском курорте вблизи города Бечичи во время купания утонула 74-летняя гражданка России, передает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Политика
Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду
Обновлено в 05:33
Политика
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport официально представлен
Компания Mitsubishi представила рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде.
Обновлено в 00:32
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Космос
В Сети появилось видео пожара на космическом корабле SpaceX
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
20-летний сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина собирается жениться
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин Семейные ценности Сенчукова и Рыбин привили и своему 20-летнему сыну Василию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Гаджеты
«Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД начального уровня.SNR
Компания «Рэйдикс», разработчик ПО для управления СХД, и НАГ, российский производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования, выпустили СХД начального уровня.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33