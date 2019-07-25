Футбол
«Арсенал» проиграл свой первый матч в Лиге ЕвропыСвободная Пресса вчера в 14:58
В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» в родных стенах с минимальным счётом уступил бакинскому «Нефтчи». Этот матч был для «оружейников» первой еврокубковой игрой в истории клуба.
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