Футбол

«Арсенал» проиграл первый матч полуфинала Кубка России «Уралу»Спорт71 вчера в 12:06

Урал — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
18′
44′
Абдул Кадири Мохаммед
59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
67′
73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
76′
80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
83′
85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
85′
90′
Кантемир Берхамов
На 60-ой минуте "Арсенал" остался в большинстве, однако ничего выжать из этой ситуации не смог. А на 85-ой минуте за грубую игру был удален Гиа Григалава. В составе "Арсенала" лучшим был вратарь Артур Нигматуллин, который в конце матча не позволил "Уралу" победить с более крупным счетом.
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