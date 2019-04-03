«Арсенал» проиграл первый матч полуфинала Кубка России «Уралу»Спорт71 вчера в 12:06

На 60-ой минуте "Арсенал" остался в большинстве, однако ничего выжать из этой ситуации не смог. А на 85-ой минуте за грубую игру был удален Гиа Григалава. В составе "Арсенала" лучшим был вратарь Артур Нигматуллин, который в конце матча не позволил "Уралу" победить с более крупным счетом.

Общество Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.

Происшествия На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Политика В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Политика Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.

Происшествия В Киеве на парковке взорвался автомобиль В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.

Общество Жители России назвали главные качества мужчин и женщин Жители России назвали главные качества, которые более всего свойственны мужчинам и женщинам.

Кино Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.

Происшествия Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Здоровье В День здоровья жители Марий Эл смогут заниматься спортом со скидкой В ближайшее воскресенье в спортивных сооружениях Марий Эл пройдет Всемирный день здоровья, в этот праздник жители региона смогут посетить их за полцены.

Шоу-бизнес 88-летний Краско снова собрался жениться Краско рассказал, что отношения с Вяль постепенно налаживаются. Актер снова позвал возлюбленную замуж, однако та пока не дала согласия.

Экономика Госдума одобрила льготы для многодетных семей по имущественным налогам Государственная Дума во вторник одобрила предоставление льгот для многодетных семей по имущественным налогам.

Авто Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga Винкельман отказался конкретизировать, каким видят следующий автомобиль, но сообщил, что это был бы нетипичный для Bugatti тип кузова.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

Политика Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.

Игры В PlayStation Store началась весенняя распродажа Sony нарушила свою «традицию» запускать одновременно сразу несколько распродаж, поэтому сегодня в PS Store стартовала лишь одна — весенняя.

Политика Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».

Футбол ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.

Экономика Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.

Происшествия На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.

Политика Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.

Общество Роскачество подвело итоги исследования минтая Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).

Политика В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.

Космос NASA: в 2024 году планируется высадка людей на Луну, а в 2033 на Марс Джим Брайденстайн на слушаниях Конгресса на Капитолийском холме заявил, что высадка на Марс может быть организована только после посадки корабля на Луну.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».