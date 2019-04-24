Футбол

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»ProstoProSport 16:40

Вулверхэмптон — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
Мэтт Доэрти
17′
27′
Начо Монреаль
Рубен Невеш
28′
31′
Гранит Джака
Мэтт Доэрти
37′
45′
Лукас Торрейра
Диого Жота
45′+2′
58′
Генрих Мхитарян
Сеад Колашинац
59′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
71′
Алекс Ивоби
Эдвард Нкетиа
Диого Жота
Иван Кавалейру
78′
80′
Сократис Папастатопулос
Рауль Хименес
Адама Траоре
82′
Райан Беннетт
84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
90′
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:3. Еще в первом тайме «волки» забили три безответных мяча, отличились Рубен Невеш, Мэтт Дохерти и Диого Жота.
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