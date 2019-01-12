Футбол

«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ
RT на русском
09:30

Вест Хэм — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
46′
Шкодран Мустафи
Деклан Райс
48′
59′
Гранит Джака
Лукас Торрейра
59′
Шкодран Мустафи
Аарон Рэмзи
60′
Сеад Колашинац
69′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Эктор Бельерин
Самир Насри
Роберт Снодграсс
71′
Марко Арнаутович
Энди Кэрролл
71′
Мичейл Антонио
Педро Обианг
82′
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
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