Футбол
«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ
«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛRT на русском09:30
|46′
Шкодран Мустафи
Деклан Райс
|48′
|59′
Гранит Джака
Лукас Торрейра
|59′
Шкодран Мустафи
Аарон Рэмзи
|60′
Сеад Колашинац
|69′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Эктор Бельерин
Самир Насри
Роберт Снодграсс
|71′
Марко Арнаутович
Энди Кэрролл
|71′
Мичейл Антонио
Педро Обианг
|82′
|42%
|Владение мячом
|58%
|80%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|3
|17
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Фабианьский
5
Сабалета
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
14
Обианг
16
Нобл
11
Снодграсс
41
Райс
8
Андерсон
9
Кэрролл
19
Лено
6
Косьельни
5
Папастатопулос
8
Рэмзи
2
Бельерин
29
Гендузи
11
Торрейра
31
Колашинац
17
Ивоби
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском09:30
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Вест Хэм - Арсенал ~ прогноз на лондонское дерби: очередные три очка для «канониров»
Sport-place09 января в 11:04
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
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