Футбол

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону»
Soccer.ru
10:24

Саутгемптон — Арсенал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Дэнни Ингз
20′
28′
Генрих Мхитарян
Дэнни Ингз
44′
46′
Эктор Бельерин
Александр Ляказетт
Ян Беднарек
51′
53′
Генрих Мхитарян
60′
Лоран Косельни
Натан Редмонд
Шейн Лонг
63′
70′
Алекс Ивоби
Месут Озил
Стюарт Армстронг
71′
Дэнни Ингз
Чарли Остин
71′
74′
Штефан Лихтштайнер
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Чарли Остин
85′
Стюарт Армстронг
Tyreke Johnson
90′+4′
Шейн Лонг
90′+5′
Лондонский «Арсенал» уступил «Саутгемптону» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
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