Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги ЕвропыРИА Новости 14:54

Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая в четверг в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Первый блин комом. Тульский «Арсенал» уступил дома «Нефтчи» в дебютном матче в еврокубках

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«Арсенал» попал в историю. Тула дома проиграла «Нефтчи»

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Новости дня на Nevasport: «Зенит» ждет решения Заболотного, пловцов на ЧМ мучает диарея

Нева Спорт15:42

«Арсенал» провалил старт в еврокубках, влетев «Нефтчи». На выезде нужно отыгрываться с 0:1

Sport24.ru15:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
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Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

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Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу

Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
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Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
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BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE

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