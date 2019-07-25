Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги ЕвропыРИА Новости 14:54
Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая в четверг в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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