Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги ЕвропыРИА Новости 14:54

Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая в четверг в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Дебютный матч «Арсенала» в еврокубках завершился поражением

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«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге Европы

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В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
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