Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги ЕвропыРИА Новости 14:54
Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая в четверг в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Общество
Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 18:02
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено в 21:07
Общество
В выходные в России обещают снег
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные на фоне резкого похолодания может выпасть снег.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 20:54
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Политика
За весеннюю сессию Госдума приняла 325 законов
По итогам весенней сессии Госдумой было принято 325 законов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Политика
Украина задержала российский танкер «Нейма»
Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера «Нейма», который, по утверждению украинских спецслужб, блокировал украинские корабли в Керченском проливе во время инцидента в ноябре прошлого года.
Обновлено в 09:16
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:03
Футбол
Гендиректор «Спартака» подписался на страницу сына Хенрика Ларссона
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписался в «Инстаграме» на Йордана Ларссона — сына бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона и форварда «Норрчёпинга».
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Подмосковье несовершеннолетняя девушка выпала из окна квартиры
Из окна квартиры на четвертом этаже новостройки в подмосковной Ивантеевке выпала несовершеннолетняя девушка.
Обновлено в 20:06
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Авто
Новый кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже
Стартовали продажи обновлённого субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR, который был представлен в начале 2019 года.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Политика
ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине
В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено в 13:49
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Кино
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено в 04:30
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Здоровье
Ученые рассказали об опасности аспирина
Родионов заметил, что аспирин незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом возрастает в несколько раз.
Обновлено в 13:40
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46