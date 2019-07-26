Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Результат встречи, прошедшей в Туле, - 1:0 в пользу "Нефтчи". В его составе на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Дарио да Силва.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.

Политика Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Политика Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Происшествия В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.

Политика США попросили Турцию не использовать российские С-400 США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Футбол ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.

Транспорт В России отложили введение новых автомобильных номеров на год Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.

Политика Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.

Наука Ученые предлагают дать новое определение ожирению Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.

Общество Дым от лесных пожаров в Западной Сибири начнет рассеиваться 28 июля Регионы Западной Сибири, как ожидается, начнут освобождаться от установившейся дымки от лесных пожаров 28 июля, но она сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по Новосибирской области.

Армия и оружие Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

Происшествия В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».

Политика Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.

Кино Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019 Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.