Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru 14:51
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Дарио да Силва.
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Обзор матча Арсенал - Нефтчи 25 июля 2019: видео гола, статистика
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