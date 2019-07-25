Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru 14:51

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Дарио да Силва.
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