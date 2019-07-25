Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге ЕвропыВести.Ru 14:57
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана. Как итог, матч завершился со счетом 1:0 в пользу бакинцев.
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