Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги ЕвропыREGNUM 00:17

Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 0:3. В составе «Нефтчи» голы забили нападающие Рауф Алиев и Дарио да Силва, реализовавший пенальти, а также защитник Мамажу Мбодж.
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Происшествия

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Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
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Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

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Общество

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, которые манипулируют условиями конкурсов при проведении госзакупок.
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Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года.
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Обновлено вчера в 17:02
Политика

Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины

Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
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Политика

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Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Происшествия

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В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
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Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка

Пока неизвестно находится ли Дарина Эрвин в положении или же пара просто планирует пополнение в семье, но новорожденный малыш станет четвертым ребенком Цекало, а вот для девушки это будет первый наследник.
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе

Аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями.
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Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
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Большинство немцев выступили против ядерного оружия США в Германии

Подавляющее большинство граждан Германии проголосовало за вывоз установленного на территории ФРГ ядерного оружия, принадлежащего Соединенным Штатам.
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Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
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Сделки компании Facebook начали проверять антимонопольные службы

Как рассказал источник издания, ФТК проверяет сделки по приобретению других компаний, чтобы понять, когда были составлены договора, и понимал ли Facebook, что они представляют угрозу.
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В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019»

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Обновлено вчера в 04:45
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