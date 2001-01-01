Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги ЕвропыREGNUM 00:17
Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 0:3. В составе «Нефтчи» голы забили нападающие Рауф Алиев и Дарио да Силва, реализовавший пенальти, а также защитник Мамажу Мбодж.
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