Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 15:00

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Нефтчи" принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.
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«Нефтчи» – Туле: Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», кто проиграл в Баку

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Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
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Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
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Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

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В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
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Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
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Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
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ФК «Велес» подшутил над Антоном Заболотным из-за переноса матча с «Зенитом-2»

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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Политика

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Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
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Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
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Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября

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