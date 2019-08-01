Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 15:00
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Нефтчи" принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.
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Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Наука
Новую лабораторию геномного редактирования открыли в Академгородке
Редакторской ручкой для правки текстов ученому лаборатории геномного редактирования служат так называемые «молекулярные ножницы».
Обновлено в 06:28
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество
«Левада-центр» назвал главные проблемы россиян при эксплуатации жилья
Каждый третий россиянин (33%) в городах и сельской местности сталкивался с серьезными проблемами, которые связаны с эксплуатацией и состоянием жилья.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней Metallica
Обновлено в 05:39
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Бывший ухажер Милославской не верит в ее роман с Александром Петровым
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
ФК «Велес» подшутил над Антоном Заболотным из-за переноса матча с «Зенитом-2»
Столичный клуб «Велес», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), пошутил по поводу переноса игры 4-го тура турнира с «Зенитом-2».
Обновлено в 04:05
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 05:36
Общество
Авиакомпания S7 из-за пожаров вернула название «Сибирь»
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Названо лучшее место для купания в Черном море
Обновлено в 02:58
Политика
В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения
В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября
Минобороны РФ разрабатывает поправки в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят предоставить большему числу призывников выбор – служить 1 год по призыву или 2 года – контрактником.
Обновлено в 01:23