Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 15:00
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Нефтчи" принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:12
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
Обновлено вчера в 22:32
Наука
На Ниле археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено вчера в 14:16
Кино
Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Николаев показал уникальное фото российских звезд
Новая публикация в Instagram Игоря Николаева порадовала поклонников целым «отрядом» ветеранов российского шоу-бизнеса. @igor_nikolaev_music Так, композитору удалось собрать вместе практически всех самых известных музыкантов и певцов нашей эстрады.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
В четверг американский Институт управления поставками сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в прошлом месяце до 51,2 пунктов.
Обновлено вчера в 20:47
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
В Белом море пропала группа из десяти туристов, с 24 июля они не выходят на связь.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Политика
Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети
Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Rammstein пригласили посетить матч «Зенита»
Обновлено в 01:18
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Театры
Джигарханян впервые после болезни провел сбор театральной труппы
Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна впервые после болезни руководителя провел сбор труппы.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемнике
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31