Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru 15:00

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Нефтчи" принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.
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Российский клуб впервые вылетел от азербайджанского в еврокубках

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«Нефтчи» — «Арсенал» Т — 3:0, 1 августа 2019, обзор матча Лиги Европы

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«Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и покинул розыгрыш Лиги Европы

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Сценарист нового фильма по Mortal Kombat хочет экранизировать BioShock

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США ввели санкции против главы МИД Ирана

"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
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В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Армия и оружие

В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

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Обновлено вчера в 22:00
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Нефть Brent рухнула до $60 за баррель

В настоящий момент нефть марки Brent подешевела на $4,33 (6,66%), до $60,72 за баррель.
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Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
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Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

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Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере Пепе

Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
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Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество

В Петербурге умерла зампред Конституционного суда

В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

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Обновлено в 14:37
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Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников

Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
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Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

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Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда

Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
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Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено в 15:00
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