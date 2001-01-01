Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги ЕвропыКоммерсантъ 15:25
Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Прошедшая в Баку встреча завершилась со счетом 3:0.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Политика
Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам
Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено в 13:17
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Экономика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала снимок в жёлтом бикини
Настя Каменских отправилась отдыхать в Италию вместе с мужем, но, даже имея возможность расслабляться целыми днями, не забывает о спорте.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Обновлено в 13:17
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Футбол
Сын бывшего игрока сборной Швеции проходит медосмотр в «Спартаке»
Нападающий Йордан Ларссон проходит медицинское обследование в московском "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 07:18
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Общество
Фанаты Rammstein оккупировали гостиницу «Астория» ради автографов
Поклонники творчества группы Rammstein столпились вокруг входа в гостиницу «Астория» на Большой Морской улице в Петербурге, где поселились немецкие рокеры.
Обновлено в 12:42
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17