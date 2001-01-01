Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Прошедшая в Баку встреча завершилась со счетом 3:0.

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

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