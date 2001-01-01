Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги ЕвропыКоммерсантъ 15:25

Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Прошедшая в Баку встреча завершилась со счетом 3:0.
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Тульский «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

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«Арсенал» Т потерпел разгром в матче с «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

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Тульский «Арсенал» с треском проиграл «Нефтчи» на выезде. Счет матча 0:3

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«Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

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Российский клуб впервые вылетел от азербайджанского в еврокубках

Sports.ru15:04
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Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
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СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
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Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников

Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
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Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам

Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
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Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ

Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено в 13:17
Футбол

Наингголан вернется в «Кальяри»

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Общество

Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях

Обновлено в 03:20
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Экономика

На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ

С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено в 07:11
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Настя Каменских показала снимок в жёлтом бикини

Настя Каменских отправилась отдыхать в Италию вместе с мужем, но, даже имея возможность расслабляться целыми днями, не забывает о спорте.
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В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
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Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Здоровье

Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание

"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Обновлено в 13:17
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«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
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Футбол

Сын бывшего игрока сборной Швеции проходит медосмотр в «Спартаке»

Нападающий Йордан Ларссон проходит медицинское обследование в московском "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".
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Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
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СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее

Обновлено в 15:45
Общество

Фанаты Rammstein оккупировали гостиницу «Астория» ради автографов

Поклонники творчества группы Rammstein столпились вокруг входа в гостиницу «Астория» на Большой Морской улице в Петербурге, где поселились немецкие рокеры.
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АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

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