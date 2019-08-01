Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru 15:00

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Нефтчи" принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.
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