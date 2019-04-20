Футбол

«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»Soccer.ru вчера в 12:53

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Константинос Мавропанос
16′
17′
Кристиан Бентеке
Константинос Мавропанос
Алекс Ивоби
46′
Карл Дженкинсон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Месут Озил
47′
61′
Уилфрид Заа
Месут Озил
63′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
68′
Маттео Гендузи
68′
69′
Джеймс Макартур
Пьер-Эмерик Обамеянг
77′
78′
Кристиан Бентеке
Джордан Айю
80′
Макс Майер
Андрос Таунсенд
81′
Джоэл Уорд
Шкодран Мустафи
85′
"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ. "Канониры" остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место.
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