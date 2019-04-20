Футбол

«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»Soccer.ru вчера в 12:53

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Константинос Мавропанос
16′
17′
Кристиан Бентеке
Константинос Мавропанос
Алекс Ивоби
46′
Карл Дженкинсон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Месут Озил
47′
61′
Уилфрид Заа
Месут Озил
63′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
68′
Маттео Гендузи
68′
69′
Джеймс Макартур
Пьер-Эмерик Обамеянг
77′
78′
Кристиан Бентеке
Джордан Айю
80′
Макс Майер
Андрос Таунсенд
81′
Джоэл Уорд
Шкодран Мустафи
85′
"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ. "Канониры" остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»

Советский спортвчера в 12:53

«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в 35-м туре АПЛ

RT на русскомвчера в 12:53

«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

Чемпионатвчера в 12:54

«Арсенал» дома проиграл «Кристал Пэлас» и упустил шанс выйти на третье место в АПЛ

Sport24.ruвчера в 12:53

«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»

Soccer.ruвчера в 12:53

«Арсенал» уступил «Кристал Пэласу»

LiveSport.ruвчера в 13:07

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: лондонское дерби

Все про Спорт ру20 апреля в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Футбол

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Взрывы прогремели в церквях на Шри-Ланке

Обновлено вчера в 00:52
Политика

Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия

На Кубани после смертельного ДТП со «скорой» возбудили дело

В Крымском районе возбудили уголовное дело в отношении водителя BMW, столкнувшегося с машиной скорой помощи.
Обновлено в 05:09
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика

Порошенко победил Зеленского за границей

Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.
Обновлено в 01:53
Политика

На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов

По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 04:55
Энергетика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

ССЗ «Северная верфь» вывела на ходовые испытания сразу два корабля

Сразу два новейших корабля, строящихся на судостроительном заводе "Северная верфь" для ВМФ РФ, вышли на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:53
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Энергетика

«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа

«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа, что на 0,5% меньше показателя добычи в 2018 году.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Обновлено в 03:54
Происшествия

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

Обновлено в 05:06
Общество

Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете

Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Кино

Фильм «Миллиард» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Обновлено вчера в 17:03
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Авто

9 причин сменить моторное масло в апреле

2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное