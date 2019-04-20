«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»Soccer.ru 12:53

"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ. "Канониры" остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место.

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Политика Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».

Общество Россиянам напомнили о длинных майских выходных Майские выходные в России продлятся сразу с 1 по 5 мая в связи с переносами благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Наука Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.

Происшествия Tesla направила группу специалистов в Китай в связи с воспламенением ее автомобиля Компании Tesla направила в Шанхай группу технических специалистов в связи с сообщениями о том, что один из ее автомобилей загорелся на стоянке в этом городе.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Общество «Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

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Политика ЦИК Украины пообещал объявить официальные результаты выборов 30 апреля Официальные результаты выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля, заявил журналистам замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.

Армия и оружие В сирийской Думе по карте боевиков обнаружили танк и схрон боеприпасов Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам", с помощью которой удалось найти их танк и схрон с боеприпасами.

Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче Единой лиги ВТБ «Локомотив» в Нур-Султане одержал победу над «Астаной».