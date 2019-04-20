«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»Soccer.ru 12:53

"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ. "Канониры" остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место.

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Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Политика Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.

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