«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»Soccer.ru 12:53

"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ. "Канониры" остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место.

Все про Спорт ру

Политика Зеленский намерен уволить Луценко с должности генпрокурора Украины Одерживающий победу на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является чиновником старой команды, а вместо них он намерен назначить новых людей.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Происшествия Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии сняли на видео В Грузии пострадали 27 человек в ходе столкновения местных жителей, этнических чеченцев, и сотрудников полиции в Панкисском ущелье.

Армия и оружие Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Зеленский собирается перезагрузить минский процесс Готовность интенсифицировать минский процесс выразил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах по данным всех экзитполов, 21 апреля сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Екатерину Архарову поздравляют с беременностью Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Общество Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Религия Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).

Энергетика «Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Наука Как сидячий образ жизни губит организм Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.

Общество Медицинскому кластеру обеспечили взлетную площадку По словам главы столичного ведомства, больница станет первым многопрофильным стационаром для оказания специализированной помощи и одним из крупнейших в России по своим характеристикам медицинским комплексом.

Общество Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

Экономика Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.